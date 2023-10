TMW - La Lazio, l'Arabia e ora l'Inter ma Zielinski attende il rinnovo col Napoli

Piotr Zielinski obiettivo di mercato dell'Inter. È la novità di mercato degli ultimi giorni, come riporta Tuttomercatoweb.

Piotr Zielinski

Zielinski piace all'Inter

La società nerazzurra, storicamente attenta ai colpi a parametro zero, ha riallacciato i contatti con l'entourage del centrocampista polacco. Classe '94, al Napoli dal 2016, è in scadenza di contratto a fine stagione e al momento la trattativa per il prolungamento non è ancora decollata. Dopo la Lazio e l'opzione Arabia, ora tocca all'Inter pensare al polacco.

