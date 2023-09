TMW - L'Italia di Spalletti: sorpresa da play e due 'napoletani' dal 1'

Arrivano le ultime da Coverciano sulla nuova Italia di Luciano Spalletti da Tuttomercatoweb.com. Al termine dell'allenamento andato in scena questo pomeriggio, Bryan Cristante è il favorito per scendere in campo come play dal primo minuto nella mediana con Barella e Tonali. Sugli esterni, Di Lorenzo a destra mentre sulla sinistra è ballottaggio fra Dimarco e Spinazzola. In attacco, capitan Immobile con Politano e Chiesa.

Italia probabile formazione

Questo il probabile 11 azzurro contro la Macedonia, schierato col 4-3-3:

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni (Romagnoli), Dimarco (Spinazzola); Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Chiesa.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli