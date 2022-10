Tmw - Kvaratskhelia primo in Serie A per media-voto in 10 giornate: il dato

Napoli Calcio - Kvicha Kvaratskhelia re della Serie A in quest’avvio di stagione. Lo dicono semplicemente i numeri al di là di tutto. L’ultimo dato interessante giunge dai colleghi di Tmw, col georgiano che si afferma il miglior giocatore d’Italia per media voto. E’ l’unico, infatti, a superare il 7 in 10 giornate di campionato.

1. Kvicha Kvaratskhelia (Napoli) 7.05

2. Paulo Dybala (Roma) 6.88

3. Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) 6.72

4. Rafael Leão (Milan) 6.67

5. Stanislav Lobotka (Napoli) 6.60

6. Guglielmo Vicario (Empoli) 6.55

7. Chris Smalling (Roma) 6.55

8. Ivan Provedel (Lazio) 6.50

9. Ademola Lookman (Atalanta) 6.50

10. Ciro Immobile (Lazio) 6.45

11. Fabiano Parisi (Empoli) 6.45

12. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.45

13. Kim Min-Jae (Napoli) 6.44

14. Rodrigo Becão (Udinese) 6.44

15. Merih Demiral (Atalanta) 6.44

16. Ismaël Bennacer (Milan) 6.40

17. Roberto Pereyra (Udinese) 6.40

18. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.40

19. Chrisian Kouame (Fiorentina) 6.39

20. Nicolò Barella (Inter) 6.39