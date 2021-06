Ultime calcio - Prosegue la ricerca dell'erede di Gennaro Gattuso per la Fiorentina. Se da una parte l'ipotesi Paulo Fonseca è concreta ma al momento non totalmente decollata, nonostante le discussioni siano in corso, dall'altra resta caldo il nome di Fabio Liverani. Il grande obiettivo, con Fonseca, è Rudi Garcia ma è difficile anche sul piano dei costi e di un'intesa da raggiungere in poco tempo. Lo rivela Tuttomercatoweb.