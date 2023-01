Notizie Calcio - Terremoto Cremonese in vista della trasferta di Napoli. Fatale la sconfitta interna per 2-3 col Monza di quest'oggi.

Cremonese, esonero per Alvini

Come infatti annunciano i colleghi di Tuttomercatoweb, la società lombarda sembra aver deciso di esonerare Massimiliano Alvini. L’annuncio da parte della società potrebbe arrivare già in serata e per la panchina c’è il nome di Davide Ballardini.