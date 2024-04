TMW - Confronto tra Aurelio De Laurentiis e i giocatori del Napoli. Parole speciali per Calzona

Ultimissime Calcio Napoli - Ieri Aurelio De Laurentiis ha parlato vis a vis con la squadra del Napoli. Coi giocatori si è voluto confrontare sul momento della formazione azzurra in un periodo complicatissimo a livello di forma e di risultati. ADL ha voluto spronare il gruppo per provare a invertire la rotta in questo finale di stagione ma non solo: nel discorso che ha fatto a tutta la formazione azzurra, ha riservato parole speciali per Francesco Calzona.

De Laurentiis ha voluto, davanti a tutto lo spogliatoio del Napoli, ringraziare il tecnico per aver accettato di guidare la formazione azzurra in un momento difficile. Dopo l'esonero di Garcia e Mazzarri, ha detto subito sì rischiando anche di incrinare il rapporto con la Slovacchia causa doppio incarico. Cosa non avvenuta poi, per l'elasticità della Federcalcio slovacca e per la serietà e professionalità mostrata dallo stesso Calzona. Tutti fattori che hanno colpito ADL che proprio ieri ha riservato per Calzona, davanti al gruppo, parole e un ringraziamento speciale.