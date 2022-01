Serie A - L'Atalanta non è ancora partita da Bergamo per Roma, dove domani affronterà la Lazio per il 23° turno di Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW, alcuni sospetti positivi della Dea stanno aspettando infatti l'esito dei tamponi e la partenza della squadra potrebbe quindi slittare a domattina. Nella giornata di sabato, in ogni caso, i nerazzurri svolgeranno un nuovo giro di tamponi.