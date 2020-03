TMW - Allarme Coronavirus, la Serie A si allinea alla B: il 9 maggio termine ultimo, gli scenari

Calcio bloccato per l’emergenza Coronavirus. Come proseguire? Lunedì mattina alcuni club di Serie A si ritroveranno in conference call per capire come comportarsi nel caso in cui la situazione dovesse protrarsi. Le società del massimo campionato hanno intenzione di allinearsi a quanto stabilito già dalla Serie B: il termine ultimo per riprendere il campionato è il 9 maggio con conseguente slittamento degli Europei. Se l’emergenza COVID-19 non dovesse terminare entro quella data, il campionato non riprenderebbe e a tal proposito sono già state individuate delle commissioni per valutare il da farsi in merito agli introiti economici e alla conclusione burocratica del torneo. Scenario poco praticabile al momento quello che assegnerebbe d’ufficio lo Scudetto alla Juventus come accaduto al Genoa nel 1914 in occasione della Prima Guerra Mondiale. Serie A al lavoro, lunedì è un giorno importante. In attesa di buone nuove sul COVID-19