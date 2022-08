Tifoso Firenze, il Tau Altopascio smentisce: "Mai stato un nostro tesserato e non è in procinto di esserlo"

Napoli Calcio - Il tifoso di Firenze che ha tentato di aggredire Luciano Spalletti a fine partita non è un tesserato dell'Academy Tau Altopascio, piccola società calcistica toscana, come è stato rivelato da alcuni organi di stampa. La smentita arriva direttamente dal club col seguente comunicato:    - Il tifoso di Firenze che ha tentato di aggredire Luciano Spalletti a fine partita non è un tesserato dell'Academy Tau Altopascio, piccola società calcistica toscana, come è stato rivelato da alcuni organi di stampa. La smentita arriva direttamente dal club col seguente comunicato:  

 

In merito alle notizie apparse nelle ultime ore su numerosi organi di stampa, in seguito al diverbio avvenuto tra alcuni sostenitori della Fiorentina e il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, durante e al termine della gara di Serie A, la società Academy Tau Altopascio comunica che il tifoso, protagonista della vicenda, non ha mai fatto parte dell'organigramma dello staff societario, non è tesserato per la stagione in corso e non era in procinto di sottoscrivere un accordo di collaborazione. Il soggetto in questione non è di fatto accostabile in nessun modo alla società amaranto, come invece riportato dai media.