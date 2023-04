Pace tra i tifosi di Napoli e Salernitana? Arriva la simbolica stretta di mano | FOTO

Notizie Napoli calcio - Napoli-Salernitana rappresenta un derby campano che spesso ha portato a forti tensioni tra le tifoserie. Adesso però, potrebbe esserci un futuro di coesione e rispetto tra le due fazioni.

Tifosi Napoli-Salernitana, arriva la pace?

Come riportato dal TgR Campania, ci sarebbe un autentico "ponte" per provare a riavvicinare le due tifoserie campane e seppellire l'ascia di guerra. In tal senso è arrivato una simbolica stretta di mano tra Riccardo Santoro, presidente Centro Coordinamento Salernitana Club, e Rosario Cuomo del Club Napoli Salerno.

Queste le parole dello stesso Santoro: "Il rispetto reciproco c'è, questo è poco ma sicuro. Siamo due città vicine e vedere queste assurdità mi sembra un tantino esagerato.

Arriva poi l'immediata replica di Rosario Cuomo, anche lui pronto a distendere gli animi: "Superare questa barriera tra le due tifoserie? E' possibile, bisogna superarla perchè non porta a nulla. Siamo due squadra campane e deve esserci rispetto reciproco".