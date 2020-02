Questa sera tifosi napoletani in diretta alle 20:45 su Tele A canale 18 dgt e CalcioNapoli24 canale 296 dgt e su Facebook e YouTube. Gennaro Montuori insieme agli ex Napoli Carannante, Di Fusco, Iezzo e Filardi, e il giornalista Pompameo, l’avvocato Tuccillo ci porteranno nel mondo Napoli per raccontare la bellissima prestazione degli azzurri contro il Barcellona. Per la musica la straordinaria voce di Gianni Fiorellino. Vi aspettiamo stasera...