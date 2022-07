TicketOne, Bardelli: "Abbonamenti SSC Napoli: risposta tiepida. Sulle commissioni di 24 euro..." | ESCLUSIVA

Calcio Napoli - Amedeo Bardelli, responsabile Ticketone, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La risposta dei tifosi del Napoli alla campagna abbonamenti è stata tiepida. Non posso comunicare il numero esatto di tessere staccate perchè è un'informazione riservata. Quelli di adesso sono abbonamenti per chi ne possedeva uno lo scorso anno, non c'è una corsa in tal senso. Si tratta di una riconferma del posto da voler prendere allo stadio. Commissione di 24 euro? Chi lo fa online deve pagare una commissione, ma non certamente di questo importo. Nelle rivendite autorizzate invece non c'è alcuna commissione aggiuntiva perchè non i sono costi di carta di credito oppure operazioni bancarie.

Sugli abbonamenti donne e coppie del Napoli c'è stata una buona risposta, è un'iniziativa che sta piacendo molto".