"Ti faccio causa e ti tolgo anche le mutande" battibecco Cruciani-Auriemma sulla vicenda Lukaku-Ibra

Botta e risposta a "Tiki Taka" tra Auriemma e Cruciani sulla vicenda Ibra-Lukaku. Il giornalista napoletano, rivolgendosi al collega della redazione del Sole 24 Ore, dice: "Credo che quando succedono queste cose i protagonisti dovrebbero andare in un centro di rieducazione. Se l'avesse fatto Insigne, avreste fatto maratone in radio. Anche tu tante volte diventi razzista". Cruciani risponde in maniera stizzita: "Ti porto in tribunale e ti tolgo i pochi soldi che hai in banca. Perché sicuramente saranno pochi. Ti tolgo pure le mutande che non hai. Ma cosa c'entra che Ibrahimovic e Lukaku devono andare nel centro di rieducazione. Quando Sarri ha dato del finocchio a Mancini non mi sembra che ti agitasti così tanto"