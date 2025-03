"Ti aspettiamo a Milano, forza Inter!". Il video imbarazzante di Zanetti alla madre del boss

Secondo quanto riferito dal portale di Tuttosport durante la trasmissione "Lo stato delle cose", Massimo Giletti ha mostrato un video-messaggio di Javier Zanetti con una dedica alla madre di Antonio Bellocco, Aurora Spano. Antonio Bellocco è stato un noto criminale italiano, considerato uno dei principali esponenti della criminalità organizzata in Calabria: ucciso da Andrea Beretta storico capo ultrà dell'Inter.

Sebbene non ci siano implicazioni penali per Zanetti, Giletti ha sottolineato che il video dimostra che c'era un certo rapporto tra loro. Nel messaggio, Zanetti saluta Aurora e le manda un abbraccio, dicendo: "Ti aspettiamo a Milano, forza Inter".

Giletti ha commentato che, dato che Aurora Spano si trova al 41bis, sarebbe difficile per lei venire a Milano, ma il messaggio indica comunque un legame con Bellocco. Il video è stato preso dal profilo Instagram di Bellocco durante le indagini sul suo omicidio.

Come sottolineato da Tuttosport, nella sua deposizione, Zanetti aveva dichiarato di non avere un rapporto diretto con Bellocco, aggiungendo di averlo incontrato solo una volta in un ristorante. In quell'occasione, Bellocco era con alcuni ultras e aveva aspettato fuori dal locale per essere presentato a Zanetti.