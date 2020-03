L'Everton è in isolamento dopo che un membro è risultato positivo al Coronavirus. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del The Sun, il portiere Pickford è stato fotografato mentre assisteva a un evento di boxe a Durham, con in mano una pinta di birra. Il calciatore dell'Everton è stato accusato di essersi sfregato il viso e infilato le dita in bocca nonostante il consiglio del medico sociale per evitare il contagio.