The Kolors, Stash difende Geolier: "È un gigante, cosa c'entra il fatto che viene da Napoli?" | VIDEO

Antonio "Stash" Fiordispino, frontman dei The Kolors, ha preso le difese di Geolier dopo le polemiche di questi giorni.

"Geolier prende voti perché è forte. Mi viene in mente quando a Sanremo si esibì Van de Sfroos, che cantava in dialetto, e non mi sembra che si alzò tutto quel polverone. Con Geolier succede perché è un gigante, è uno che lascerà il segno, anche qui a Sanremo. Tifiamo per lui perché è una persona fantastica, è 'o ppane! Un perfetto rappresentante della nuova cultura sia di Napoli che d'Italia. È primo in Italia: che venga da Napoli o da Bassano del Grappa, qual è la differenza?