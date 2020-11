The Best FIFA Football Awards, miglior calciatore: Cristiano Ronaldo unico italiano presente

Ultimissime notizie calcio - La FIFA ha resi noti i nomi dei candidati per il miglior calciatore della passata stagione nell'ambito del "The Best FIFA Football Awards". Tra gli "italiani" l'unico presente è Cristiano Ronaldo.

Miglior calciatore

Thiago Alcntara (Spagna/ FC Bayern München / Liverpool FC)

Cristiano Ronaldo (Portogallo/ Juventus FC)

Kevin De Bruyne (Belgio/ Manchester City FC)

Robert Lewandowski (Polonia/ FC Bayern München)

Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC)

Kylian Mbappé (Francia/ Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona)

Neymar (Brasile/ Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (Spagna/ Real Madrid CF)

Mohamed Salah (Egitto/ Liverpool FC )

Virgil van Dijk (Olanda/ Liverpool FC)