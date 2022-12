Terribile lutto nel mondo del calcio: morto Fabian O'Neil, l'ex Juve aveva solo 49 anni

Notizie calcio. Una terribile notiza ha scosso il mondo del calcio e non solo. Fabian O'Neill è morto alle 12,55 di oggi, 25 dicembre a Montevideo, nella clinica Medica Uruguaya dove era stato ricoverato in fin di vita nelle scorse ore.

Morto O'Neil

L'ex centrocampista di Juventus e Cagliari, sorpannominato "Il Mago" per le sue qualità tecniche, aveva solo 49 anni. Ricoverato questa mattina in terapia intensiva, non ce l'ha fatta. Alla base dei suoi problemi di salute c'era l'utilizzo sregolato di alcolici: era stato operato ma, nonostante i divieti dei medici, aveva continuato a bere in maniera smodata. E questo alla fine lo ha ucciso.