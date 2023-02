Terremoto in Turchia e Siria, gesto da brividi di Kim Min Jae: l'iniziativa

Ultime notizie SSC Napoli - Titolare mai in discussione è Kim Min Jae, che anche stasera in Napoli-Cremonese sarà al centro della difesa e in coppia, e che coppia, con Rrahmani.

Kim Min Jae, donazione per la Turchia

Il difensore è ormai un idolo dei tifosi napoletani, il cui coro: "Kim, Kim, Kim!", è ormai diventato un must in casa e in trasferta. Ma Kim Min Jae è anche un ragazzo d'oro, che ha deciso di fare un gran bel gesto, lui che in Turchia ci ha giocato col Fenerbahce. Lo racconta Repubblica oggi in edicola:

"Campione in campo ma anche fuori: il difensore ha deciso di donare 75 mila euro - come ha rivelato il comitato coreano per l’Unicef - ai bambini colpiti dal terremoto che ha sconvolto la Turchia e la Siria. Un gesto concreto e generoso. Di quelli che riempiono di gioia il Maradona".