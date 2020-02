Notizie Napoli calcio. Si è concluso da pochi minuti il pranzo Uefa a D'Angelo Santa Caterina tra Napoli e Barcellona. In un clima sereno e disteso, le due delegazioni hanno posato davanti alla torta per le consuete foto di rito: successivamente c'è stato lo scambio di regali tra le due società, come testimoniato dallo scatto pubblicato dalla SSC Napoli attraverso i propri canali social.

Clicca sul file in allegato per visualizzare la foto