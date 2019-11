Ultimissime calcio Napoli - Tensione alta in casa Torino, con l'ultima vittoria in casa del Brescia, prima della sosta, che non è bastata ad alleggerire la tensione per una stagione amara. Stamattina, infatti, sono stati riscontrati atti vandalici all'esterno della sede granata in via Acivescovado. 'Cairo Vattene', queste le scritte apparse a più riprese. E molto probabilmente la contestazione proseguirà anche domani sera allo stadio 'Olimpico Grande Torino' con cori e dissenso.