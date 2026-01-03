Pessima notizia per il Napoli di Conte: aggiornati i tempi di recupero di Lukaku!

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Pessima notizia per il Napoli di Conte: aggiornati i tempi di recupero di Lukaku!

Ultime news verso Lazio-Napoli: aggiornati i tempi di recupero di Lukaku, non ci sarà a gennaio

Ultime notizie SSC NapoliGli azzurri domani sfidano la Lazio di Maurizio Sarri all'Olimpico e l'attacco - o meglio il peso dell'attacco - sarà affidato ancora a Rasmus Hojlund: questo perché Romelu Lukaku non è ancora pronto.

Tempi di recupero di Lukaku: torna a febbraio

Il Mattino oggi in edicola a proposito dei tempi di recupero di Romelu Lukaku non dà buone notizie:

"Conte deve pensare a sé, prima ancora che al benessere di tutto il gruppo. E sa che Lukaku non è ancora in condizione, che non lo sarà neppure in questo tour de force di gennaio. E che, se tutto va secondo i piani, una mano concreta la darà da febbraio. Sarà ipotizzabile affidare tutte le sorti azzurre al solo Hojlund? Un rischio da prendere in considerazione.

[...] Anche ieri, per esempio, Romelu Lukaku è rimasto ai margini del gruppo. Il belga ha bisogno ancora di un po' per tornare al meglio. Quanto? Lo staff medico non fa previsioni: potrebbe dare l'ok la prossima settimana così come a fine gennaio. Ma di certo servirà ancora un po'. Il ruolino di marcia per il rientro ha subìto rallentamenti forti perché durante il percorso gli ostacoli vanno messi in conto".

Lukaku con Noa Lang a Riyadh
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