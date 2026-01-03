Pessima notizia per il Napoli di Conte: aggiornati i tempi di recupero di Lukaku!

Ultime notizie SSC Napoli - Gli azzurri domani sfidano la Lazio di Maurizio Sarri all'Olimpico e l'attacco - o meglio il peso dell'attacco - sarà affidato ancora a Rasmus Hojlund: questo perché Romelu Lukaku non è ancora pronto.

Il Mattino oggi in edicola a proposito dei tempi di recupero di Romelu Lukaku non dà buone notizie:

"Conte deve pensare a sé, prima ancora che al benessere di tutto il gruppo. E sa che Lukaku non è ancora in condizione, che non lo sarà neppure in questo tour de force di gennaio. E che, se tutto va secondo i piani, una mano concreta la darà da febbraio. Sarà ipotizzabile affidare tutte le sorti azzurre al solo Hojlund? Un rischio da prendere in considerazione.

[...] Anche ieri, per esempio, Romelu Lukaku è rimasto ai margini del gruppo. Il belga ha bisogno ancora di un po' per tornare al meglio. Quanto? Lo staff medico non fa previsioni: potrebbe dare l'ok la prossima settimana così come a fine gennaio. Ma di certo servirà ancora un po'. Il ruolino di marcia per il rientro ha subìto rallentamenti forti perché durante il percorso gli ostacoli vanno messi in conto".