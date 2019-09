Telelombardia, battuta razzista verso Lukaku: opinionista cacciato dalla tv

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Una battuta decisamente infelice, di matrice razzista, e l'opinionista viene allontanato in diretta tv. E' successo a TeleLombardia, dove l'ex dirigente dell'Atalanta, Luciano Passirani, ha utilizzato una frase improvvida per elogiare la forza fisica di Romelu Lukaku: "Per fermarlo, devi lanciargli 10 banane da mangiare". Le scuse non sono bastate a Passirani per evitare l'allontanamento dalle trasmissioni, come confermato in diretta e poi sui social dal direttore della rete, Fabio Ravezzani: "Un fatto sicuramente non voluto, ma non per questo mano grave. Ha scelto sciaguratamente un'immagine pessima. Noi il razzismo lo abbiamo sempre combattuto, in passato abbiamo subito aggressioni e un attentato per aver stigmatizzato il razzismo a San Siro. Non possiamo tollerare che, anche involontariamente, una persona si possa lasciare andare a un commento che può assumere valenza razzista. Con molto dispiacere non potremo più invitarlo, anche se è stato il primo a scusarsi. Come direttore mi ritengo responsabile".