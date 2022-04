Telecamera DiCoprio, la Questura di Napoli: "Denunciato un 23enne, ecco la ricostruzione dei fatti"

Napoli Calcio - Lieto fine, come noto, per Hikaru Kumakura - alias DiCoprio - dopo la disavventura a margine di Napoli-Roma di lunedì scorso. Telecamera ritrovata e tutto bene quel che finisce bene per il tifoso giapponese. Tuttavia arrivano ulteriori aggiornamenti sulla questione direttamente dalla Questura di Napoli.

Dicoprio, ecco chi ha rubato la telecamera