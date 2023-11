Tegola Olivera, la SSC Napoli: lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale, i tempi di recupero

Notizie calcio. E' arrivato l'esito degli esami per l'infortunio occorso ieri a Mathias Olivera, uscito anzitempo per un problema al ginocchio in Atalanta-Napoli.

Infortunio Olivera, l'esito

Di seguito la nota della SSC Napoli sull'infortunio di Mathias Olivera:

Mathias Olivera, infortunatosi ieri nel primo tempo nella gara di Bergamo, questa mattina, accompagnato dal Dottor Canonico, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore azzurro ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Infortunio Olivera, tempi di recupero

Un problema non da poco per Olivera, che sarà costretto a restare lontano dai campi per diverso tempo: seppur è stato scongiurato il rischio di rottura del legamento, la lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro dovrebbe comportare comunque uno stop che va dai 2 ai 3 mesi per il laterale sudamericano.

Il 2023 di Olivera è dunque già concluso, mentre da gennaio si valuterà l'evolversi del suo recupero: nella migliori delle ipotesi si cercherà di averlo a disposizione per fine gennaio/inizio febbraio, magari in prossimità della Supercoppa Italiana, ma non si correranno rischi per affrettare i tempi.