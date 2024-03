Tegola Bologna: Zirkzee infortunato, starà fuori 4 settimane

Notizie Serie A - Arrivano delle brutte notizie per il Bologna che ha perso per infortunio Joshua Zirkzee che si è fatto male contro l'Inter e ora dovrà stare fermo e a riposo per diverte settimane. C'è il comunicato del club emiliano riguardo lo stato di salute del giovane attaccante.

Infortunio Zirkzee, arrivano le ultime sulle condizioni

Tegola per il Bologna che perde per infortunio Zirkzee per una lesione al bicipite femorale che lo costringerà a stare fuori diverse settimane. Infatti, il centravanti rossoblù si era fatto male contro l'Inter e al suo posto ora giocherà il nuovo centravanti Castro. Perché i tempi di recupero di Zirkzee sono di circa un mese.