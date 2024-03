Oggi il Barcellona si è allenato in vista della gara di domani contro il Maiorca. Oltre agli assenti Pedri e de Jong, entrambi salteranno sicuramente la gara di ritorno con il Napoli in programma martedì, non si sono allenati neanche Gavi e Balde (infortunati di lungo corso). Per la sfida di Champions è in dubbio Ferran Torres che domani non sarà del match contro il Maiorca. Le sue condizioni sono da valutare. Recuperato invece Marcos Alonso.