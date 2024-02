Chi è Sebastian Szymanski che piace al Napoli: ruolo, caratteristiche e quella data amarcord per i tifosi azzurri | FOCUS

Calciomercato SSC Napoli - Sebastian Szymanski è l'ultimo nome accostato al Napoli per rinforzare il reparto d'attacco che vedrà la partenza di Victor Osimhen. Questa mattina il Corriere dello Sport (LEGGI QUI) ha accostato il calciatore polacco agli azzurri. Szymanski milita nel club turco del Fenerbahce con cui il Napoli ha già chiuso due affari come Elmas e Kim. Insomma, c'è una sorta di corsia preferenziale tra le due società e poi c'è il famoso detto che dice non c'è due senza tre.

Chi è Sebastian Szymanski

Guardando subito i dati anagrafici di questo giovanotto classe 1999, balza subito all'occhio la data di nascita. Un segno del destino? Non lo possiamo sapere, ma Szymanski è nato il giorno 10 maggio. Una data scolpita nel cuore di tutti i tifosi del Napoli in quanto è quella del primo scudetto conquistato dal club azzurro. Dal punto di vista tecnico stiamo parlando di un calciatore che fa della duttilità una delle sue armi di forza.

Il suo ruolo principale è quello di trequartista in grado di buttarsi costantemente in area di rigore per andare in gol. I numeri ci dicono che Szymanski quest'anno con il fenerbahce ha messo insieme 33 partite stagionali da trequartista con 10 gol. Di queste marcature, 5 sono arrivate in area di rigore, 3 da fuori area ed infine 2 dall'area piccola. Szymanski ha poi giocato anche da centrocampista offensivo sinistro, destro nonchè anche da punta centrale 'atipica' venedo spesso a giocare furi dall'area per legare il gioco o aprire spazi. Per quest'ultimo dettaglio ci viene in aiuto la percentuale di precisione passaggi che ha questo classe 1999 (77.8% di media). A questo dato ci aggiungiamo anche 8 assist.

Szymanski quest'anno è giunto al terzo posto nella premio calciatore polacco dell'anno che visto trionfare Piotr Zielinski davanti a Robert Lewandowski del Barcellona. In passato era già circolato il suo nome in chiave Serie A. Sulle tracce del centrocampista c'era l'Atalanta due stagioni fa ma alla fine non se ne fece più nulla. Con il Fenerbahce, Szymanski ha ancora un contratto piuttosto lungo la cui scadenza è nel 2027.