Ultime notizie calcio Napoli - Continua ad incantare tutti nel massimo campionato austriaco Dominik Szoboszlai. Nella gara contro il Rapid Vienna vinta dal Salisburgo per 7-2 il fenomeno ungherese, seguito dal Napoli, dal Milan e dalla Lazio qui in Italia, ha messo a segno una doppietta ed ha anche fornito un assist, confermando una volta di più la sua crescita in zona gol.

Szoboszlai