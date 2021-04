Superlega, rissa Cairo-Agnelli durante l'Assemblea! Chiesta la radiazione immediata di Juve, Inter e Milan

Superlega - Rissa Agnelli Cairo durante l'Assemblea di Lega di oggi. Come riportano le ultime notizie, in Lega, durante l'Assemblea di oggi, ci sarebbe stato un accenno di rissa tra il presidente Urbaino Cairo e Andrea Agnelli. Il numero uno del Torino una furia contro il poprietario bianconero in merito della questione Superlega. Diversi club chiedono la radiazione della Juventus, dell’Inter e del Milan dalla Serie A partendo da questa stagione. Se così fosse non ci sarebbero le tre retrocessioni in cadetteria e si salverebbero il Cagliari, il Parma ed il Crotone che si trovano nella zona retrocessione al momento.