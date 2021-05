Superlega, la Juventus rischia grosso! Ceferin inflessibile: vuole l'esclusione dalla Coppe Europee

Ultime notizie calcio. Il caos Superlega non è ancora terminato, con la UEFA che continua a minacciare i tre club rimasti all'interno della nuova organizzazione (Juventus, Real Madrid e Barcellona).

Superlega, la Juventus rischia grosso

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la stessa UEFA ha già deferito le tre società, ma la pena potrebbe ulteriormente inasprirsi: verso di loro sta per partire l'inchiesta disciplinare. Un procedimento per escluderli dalle coppe: in violazione dell'art. 51 dello Statuto che impedisce affiliazioni extra Uefa e per comportamento non etico. Inoltre, conclude la Rosea, non è escluso che gli stessi club possano addirittura essere squalificati.