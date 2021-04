Ultime notizie calcio - Nel corso del Comitato Esecutivo UEFA tenutosi oggi in videoconferenza si è parlato anche del progetto Superlega, anche se non sono state fin qui sanzionate le squadre che avevano aderito a questo progetto. Ecco il comunicato pubblicato in tal senso:

“Il Comitato Esecutivo UEFA è stato aggiornato sugli ultimi sviluppi della cosiddetta Superlega, comprese le opzioni a disposizione della UEFA e i passi che sta considerando di fare in futuro”.