Superlega, i club inglesi si muovono: invieranno una richiesta a Florentino Perez per scioglierla, pronta l'azione legale

Ultime notizie calcio - In attesa della decisione dell'UEFA in relazione alle sanzioni da comminare a Barcellona, Real Madrid e Juventus per la Superlega, i sei club inglesi coinvolti nel progetto prima della fuoriuscita iniziano a muoversi per tutelarsi. Per questo motivo Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Liverpool lunedì prossimo invieranno una richiesta ufficiale al presidente del Real Madrid Florentino Perez per sciogliere ufficialmente la Superlega. Se dovesse essere respinta questa richiesta, allora in tal caso valuteranno di procedere con un'azione legale.