Supercoppa italiana, nuove date confermate: ecco quando si gioca!

Il Consiglio di Lega ha scelto le nuove date della Supercoppa italiana. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, è stato definito il calendario della manifestazione, che prevede la partecipazione di quattro squadre, con semifinali e finale in Arabia Saudita. Inizialmente le sfide erano state fissate tra il 4 e l’8 gennaio, per poi essere calendarizzate per domenica 21 e lunedì 22 gennaio con la finale giovedì 25.

Date Supercoppa italiana 2024

Tuttavia, oggi è stato confermato che la Supercoppa si giocherà tra il 18 e il 22 gennaio: l’annuncio ufficiale delle date è atteso per la prossima settimana. Le quattro squadre impegnate nella competizione recupereranno poi le gare di Serie A che saranno costrette a saltare tra febbraio e marzo. Una scelta sarà fatta in base ai sorteggi e al calendario delle coppe europee, poiché tutte e quattro sono divise tra Champions (Inter, Lazio e Napoli) e Conference (la Fiorentina).