Supercoppa Italiana, il Napoli può guadagnare da 1,6 a 8mln a seconda del risultato: definito il montepremi

Quanto vale vincere la Supercoppa italiana? La Lega Serie A nei giorni scorsi ha pubblicato il regolamento e il calendario ufficiali della nuova edizione della Supercoppa italiana. La manifestazione si disputerà in Arabia Saudita tra il 18 e il 22 gennaio e vedrà per la prima volta nella sua storia l’utilizzo del format Final Four, con la presenza di quattro squadre: Napoli, Fiorentina, Inter, Lazio.

L’accordo con l’Arabia Saudita, scrive Calcio&Finanza, prevede che si giochino in Medio Oriente quattro delle prossime sei edizioni della Supercoppa (2023, 2024, 2026 e 2027). Per l’edizione 2023, l’accordo porterà nelle casse della Lega Serie A circa 23 milioni di euro.

Di questi, circa 16,2 milioni finiranno ai club partecipanti, così suddivisi: