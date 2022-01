Supercoppa, Inzaghi è una furia: non concesso un rigore all'Inter

Ultime calcio - Proteste di Simone Inzaghi e della panchina dell'Inter con l'arbitro Doveri, durante la finale di Supercoppa tra Inter e Juventus.

Proteste di Inzaghi per un rigore non concesso all'Inter

Il tecnico nerazzurro ha chiesto al direttore di gara perché non sia andato a rivedere un contatto 10' tra Chiellini e Barella in area, giudicata però dall'arbitro (che ha chiesto il check al VAR) non punibile di rigore.