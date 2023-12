Notizie Calcio Napoli- Supercoppa in Arabia Saudita, nessuno delle italiane è convinta ma - tranne clamorose sorprese - lo si dovrà fare comunque essendoci un contratto firmato. Intanto, come svela La Repubblica oggi in edicola, il Napoli ha priorità di scelta per quanto riguarda gli alberghi ma non l’ha ancora esercitata e questo costringe gli altri club ad aspettare.