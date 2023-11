Super-Politano: 6 gol e 4 assist, già meglio dell'anno scorso!

Ultime notizie. Matteo Politano è uno dei migliori calciatori del Napoli in questa prima parte di stagione 2023-2024. Da agosto ad oggi l'attaccante ha già messo a segno 6 gol e 4 assist in 15 partite. Uno score di tutto rispetto, ancor di più se si pensa che nella passata stagione Politano si era fermato a quota 4 gol e 4 assist in 37 partite.

Dunque ha già superato il record dell'anno scorso. Con la maglia del Napoli aveva fatto di meglio solo nella stagione 2020-2021, quando era arrivato a quota 11 gol in stagione.