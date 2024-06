Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte torna in città, sarà il momento per fare il punto sul mercato e poi la presentazione in grande stile a Palazzo Reale. Lo scrive Repubblica nell'edizione odierna:

"Conte dalla prossima settimana sarà in città. Arriverà martedì, il giorno prima della presentazione a Palazzo Reale, e farà anche il punto della situazione. Il mercato ovviamente è condizionato da Osimhen, attualmente in Nigeria".