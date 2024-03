"Studiava gli avversari un'intera settimana", il retroscena su Calzona dell'ex Sorrento

Ultime notizie SSC Napoli - Retroscena all'edizione odierna de Il Mattino, raccontato dal dirigente Antonino Pane che ai tempi del Sorrento ha conosciuto Calzona-Sarri, che sull'attuale allenatore del Napoli racconta:

"Fui colpito particolarmente dal suo meticoloso studio degli avversari: l'arbitro aveva appena fischiato la fine di una partita e lui già era alla ricerca del dischetto su cui si riversava la partita della squadra da incontrare la domenica successiva. Voleva sapere tutto degli avversari, studiava i movimenti dei singoli, prima ancora degli schemi e della tattica. Diventava così una miniera preziosa per i nostri calciatori che scendevano in campo dopo colloqui singoli proprio per spiegare chi avevano di fronte. E poi l'applicazione. Senza mai anteporsi a mister Sarri, Calzona con discrezione e massima determinazione chiedeva concentrazione sempre, in allenamento come in partita. Suggeriva allora l'idea della partita perfetta, quella che non si può perdere se si conoscono bene gli avversari e se ognuno scende in campo con la massima determinazione. Certo, ci può essere l'episodio, ma non la supremazia tecnica o tattica.

Lo studio degli avversari continuava negli spogliatoi anche prima di scendere in campo. Calzona era il primo che voleva tra le mani la formazione ufficiale della squadra ospite. Il nostro incontro a metà corridoio per la consegna di quel foglietto era quasi diventato un rito scaramantico prima della partita. Osservava quel foglio con avidità e poi lo consegnava a Sarri. «Tutto come previsto», era la frase che quasi sempre lo accompagnava. E poi l'ingresso in campo, le ultime raccomandazioni. «Attento a doppio passo» bisbigliava a uno. «Occhio, non lo perderlo di vista», ad un altro. E loro, i giocatori, spesso lo cercavano con lo sguardo: era la spalla sicura su cui appoggiarsi".