PSG-Nantes, striscione della Curva B napoletana a Parigi contro Le Figaro! | FOTO

I colleghi de Le Figaro, sono stati autori di un articolo denigratorio sulla città di Napoli che ha fatto tanto chiacchierare negli ultimi giorni. "Terzo mondo", così la stampa parigina aveva descritto la città partenopea. Ora è arrivata la risposta degli ultras della Curva B.

Napoletani a Parigi per PSG-Nantes

La cosa non è andata giù agli ultras della Curva B che in questo momento sono a Parigi per il gemellaggio con gli ultras del PSG. Gli ultras del K-Soce festeggiano infatti l'anniversario dei trent'anni della loro Curva e per l'occasione anche i napoletani sono stati invitati ai festeggiamenti: in curva campeggia una grande bandiera di Maradona e a bordo campo è stato posizionato uno striscione della Curva B.

Durante il match dei francesi contro il Nantes che si sta svolgendo in questo momento, è apparso uno striscione contro la stampa francese

"Le Figaro carta da cesso".

