Storico accordo tra TIM e Sky, la Serie A sbarca anche su TIMVision

Mancano ormai circa 20 giorni all'inizio della nuova Serie A 2019/2020 ed a tal proposito, come si legge sul portale "Calcio&Finanza", arriva una novità non di poco conto. TIM e Sky hanno raggiunto un importante accordo per rendere visibile sulle piattaforme televisive TIM (TIMVision) l'intrattenimento e l'informazione di Sky. Inoltre, è previst ala commercializzazione dell’offerta “NOWTV – Ticket Sport”, attraverso la quale Sky propone i maggiori eventi sportivi. Saranno disponibili, in questo pacchetto, le gare di Champions e di Europa League, 7 match su 10 di ogni turno di Serie A ed una selezione di gare di Bundesliga e Premier League.