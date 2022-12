"Sto bene", Lautaro rientra a Milano e mette Inter-Napoli nel mirino: Inzaghi ci pensa

Ultime notizie calcio Napoli - Il campione del mondo argentino, Lautaro Martinez, atterrerà stasera a Milano e ha già messo nel mirino Inter-Napoli. Intanto rientrando dal Mondiale ha dichiarato:

Ma nel mirino della punta, che ai medici del club ha rassicurato con un "Sto bene", c'è Inter-Napoli dove Lautaro vuole esserci. Lo scrive il Corriere della Sera:

"Stasera arriva a Milano, domani il primo allenamento ad Appiano dove verrà valutata la caviglia malandata. Ritroverà la squadra, impegnata oggi a Reggio Emilia contro il Sassuolo nell’ultima amichevole prima della ripartenza. Una sorta di prova generale in vista del Napoli. Inzaghi schiererà una formazione vicina a quella che ha in testa per il 4 gennaio, con Calhanoglu regista e in attacco Lukaku più Dzeko.

Ma per il deja-vu con Spalletti Simone è tentato: lanciare subito Lautaro (4 gol in 8 sfide al Napoli) e ricomporre la Lu-La. I numeri dei due, insieme, fanno paura: nel 2020/21 il belga e l’argentino in campionato hanno segnato 41 reti (49 in totale), terza coppia gol in Europa dopo Messi-Griezmann (Barcellona, 43) e Lewandowski-Muller (Bayern, 51). Il loro rendimento sarà decisivo per tentare la rimonta scudetto. Una partita che vale come una finale. Meglio se con Lautaro in campo: lui sa come si vincono".