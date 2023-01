Dall'ipotesi Spezia al record attuale con la maglia del Napoli: il dato su Meret

Ultime notizie calcio Napoli - Dopo 20 giornate di Serie A ed una sola sconfitta, dopo un girone di Champions condito di bellezza e concretezza e il solo neo dell'uscita dalla Coppa Italia, è tempo di primi bilanci. E in questi primi bilanci c'è un nome che ad agosto nessuno si aspettava: Alex Meret. Super protagonista anche nella sfida contro la Roma con importanti e decisive parate. Come contro Salernitana e Juventus, giusto per citare le ultime gare giocate dagli azzurri.

Ma è la stagione intera del portiere messo in discussione la scorsa estate a colpire: concentratissimo sempre, impaurito mai. Il portiere si è lasciato scivolare le critiche, le notizie di mercato e quella voglia del Napoli di arrivare a Keylor Navas e delegarlo a secondo, o addirittura a mandarlo a giocare allo Spezia: prossimo avversario degli azzurri in campionato. Federico Pastorello, l'agente, l'ha confermato qualche tempo fa:

"Avevamo sempre detto al club che avremmo rinnovato appena avuta la certezza tecnica di giocare. Poi le notizie di mercato e poca chiarezza. Ecco quindi a un certo punto la possibilità Spezia: parlandone oggi, vedendolo titolare della squadra prima in classifica che ha vinto il suo girone di Champions davanti al Liverpool, suona un po’ strano il fatto che potesse finire allo Spezia, però in quel momento lì i segnali che avevamo da parte della società non erano chiari".

Napoli, record stagionale di Meret

E invece, Alex Meret è al record stagionale con la maglia del Napoli nel dato sulle presenze: sempre presente in questa stagione da titolare. Sono adesso già 27 le gare giocate in totale su 27 totali, disputate finora dal Napoli di Luciano Spalletti.