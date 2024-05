Staff Conte-Napoli: saranno cinque più la conferma di Sinatti, ecco tutti i nomi

Ormai definito anche lo staff, è tutto pronto per vedere Antonio Conte sulla panchina del Napoli: non ci sarà Ciro Ferrara, ma saranno cinque i collaboratori che l'ex Juve, Inter e Tottenham porterà con sè. E ci sarà anche la conferma di Sinatti come preparatore atletico.

Staff Conte: tutti i nomi e i ruoli

Dello staff a Napoli di Antonio Conte, ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"De Laurentiis è con la sua famiglia ad Ibiza e sta seguendo a distanza la trattativa che avrà bisogno di qualche altro giorno per arrivare fino in fondo. Prende forma anche lo staff di Conte: ci sarà il fratello Gianluca in qualità di match analyst, nel ruolo di vice Christian Stellini come nelle esperienze all’Inter e al Tottenham, l’ex attaccante Elvis Abbruscato nel ruolo di collaboratore tecnico, i preparatori atletici Costantino Coratti e Stefano Bruno che troveranno Francesco Sinatti come guida".