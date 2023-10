Euro 2032 a Napoli, De Laurentiis aspetta la concessione di 99 anni del Maradona dal Comune: negozi e cinema a Fuorigrotta, l'idea

Ultime news Napoli - Con l'assegnazione di Euro 2032 a Italia e Turchia, adesso si lavora seriamente sugli stadi in vista dell'Europeo. L'edizione odierna di Tuttosport scrive che "se la politica non ha aiutato la candidatura, ora potrebbe almeno nominare il commissario agli stadi, auspicato dalla Lega Serie A e dallo stesso Ministro dello Sport, Andrea Abodi: una figura che aiuti a velocizzare il percorso burocratico, sempre particolarmente impervio dalle nostre parti. Come dire: se vuoi veramente aiutare un club in crisi non dargli un regalino fiscale, ma accorcia la strada per costruirsi uno stadio e aumentare i ricavi da solo".

Saranno coinvolte 5 città per l'EUropeo 2032, fra queste ipotesi c'è anche il Maradona di Napoli:

"E se, da una parte, l’ipotesi di coinvolgere dieci città era particolarmente intrigante pur se gravosa, ora c’è sicuramente meno ansia per individuare i 5 impianti della lista definitiva. Ci sono dei progetti esecutivi come Bologna, Firenze e Cagliari, già finanziati. Ci saranno dei criteri che fisseremo a breve - ha concluso il presidente federale - e ci auguriamo che ci possa essere impegno da parte di tutti». Nello specifico, ora ci sono tre stadi - lo Juventus Stadium di Torino, il Meazza di Milano e l’Olimpico di Roma - che non presentano problemi per le loro caratteristiche ma è chiaro, per esempio, che se il Milan riuscisse a costruire un impianto più moderno ecco che il Meazza, per quanto glorioso, verrebbe accantonato. La Figc spera poi in Bologna, dove l’iter per il rinnovo è già avviato, e in una tra Napoli e Bari che permetterebbero così di coinvolgere anche il Sud del paese nell’evento. In ogni caso, appunto, ci sono tre anni di tempo per capire lo stato dell’arte: abbastanza, ma non moltissimi. Napoli, al Maradona anche un cinema. Il Maradona può ospitare 54 mila tifosi. Il Maradona di Napoli è stato oggetto di un mini restyling per le Universiadi, ora De Laurentiis aspetta la concessione di 99 anni dal Comune per i lavori strutturali che prevedono anche negozi e una sala cinematografica".