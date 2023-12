Stadio Maradona, ecco l'incredibile progetto del Napoli bocciato dal Comune!

Impazza la battaglia tra SSC Napoli e Comune di Napoli per lo stadio Diego Armando Maradona! De Laurentiis vorrebbe che l'impianto di Fuorigrotta fosse inserito tra i beni disponibili, cioè alineabili, così da presentare un'offerta di acquisto, ma al momento non se ne parla.

Ultime notizie. Da parte sua, il Comune di Napoli è disposto invece ad una concessione attraverso un project financing, idea mai realizzata fino ad ora. Di tutto ciò parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che ricorda come anni fa De Magistris avesse calcolato il valore dello stadio a circa 50 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta da De Laurentiis, secondo cui ne sarebbero serviti altri 80 di milioni per la ristrutturazione. Poi ci furono le Universiadi e il restyling finanziato dalla Regione.

Ad oggi l'unica via d'uscita alla querelle Comune-SSC Napoli è pensare ad un progetto condiviso, di project financing appunto. Il Corriere del Mezzogiorno ricorda che una proposta nel cassetto esiste, ed è quella presentata da De Laurentiis con il progetto dell'architetto Zavanella e che prevedeva un contributo economico del Comune per 22 milioni di euro. Quello di Zavanella era uno stadio ecocompatibile da 41mila posti a sedere, senza la pista d'atletica e senza il terzo anello, con gli spalti a 7 metri dal terreno di gioco, ma all'epoca fu "ritenuto troppo piccolo per le esigenze della città".

Nuovo stadio Napoli, cosa prevedeva il progetto?

Nuovo stadio Napoli, cosa prevedeva il progetto? Il progetto di De Laurentiis con l'architetto Zavanella prevedeva anche un museo del calcio dentro lo stadio e un negozio di merchandising ufficiale della SSC Napoli. E non solo: nel progetto erano previsti anche 23 Sky box in Tribuna Posillipo, 8 field-box sul campo e due terrazze sul secondo anello, con tanto di impianto di climatizzazione e più di 1000 posti riservati agli sponsor. Nuova sala stampa, nuova tribuna stampa, rifacimento totale dei Distinti superiori. Nei Distinti Inferiori invece sarebbe stato creato uno spazio multifunzionale utilizzabile 7 giorni su 7. E poi parcheggi sotto lo stadio, bagni nuovi antivandalismo, settore VIP, nuova copertura in PVC, pannelli fotovoltaici, schermature luminose per la pubblicità, nuova scritta, seggiolini con schienali imbottiti, braccioli e portabicchieri. Ma anche 45 telecamere per la videosorveglianza e modifiche alla viabilità nelle zone limitrofe.