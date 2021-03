Ultime notizie calcio Napoli - La chiusura degli stadi, in Italia come in tutto il mondo dello sport in generale, ha causato ai club danni da non sottovalutare. Uno studio di Deloitte ha analizzato le perdite dei club derivanti solo dagli impianti chiusi per Coronavirus ed è emerso che per il Napoli queste ammontano a 17 milioni. Situazione, in tal senso, molto più grave per Juventus (80 milioni), Inter (60), Milan (40), Roma e Lazio (circa 30 a testa).