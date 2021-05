Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Artemio Franchi domenica alle ore 12.30 per la 37esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 svolgendo una prima fase di torello. Successivamente lavoro di possesso palla a tema ed esercitazione tattica per reparti.

Di seguito partita a campo ridotto e sessione di tiri. Koulibaly ha svolto terapie e lavoro in palestra. Palestra anche per Lobotka.