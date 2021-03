SSC Napoli, report allenamento: parte di lavoro in gruppo per Lobotka e Petagna, Rrahmani rientrato dalla nazionale

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato ricomincerà sabato 3 aprile con Napoli-Crotone, 29esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente seduta tecnica finalizzata al possesso palla e lavoro tecnico tattico suddiviso per reparti. Petagna e Lobotka hanno svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. Rrahmani è rientrato dal ritiro della Nazionale e ha fatto terapie e palestra.